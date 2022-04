Tous les types de vélos (VTT, VTC, vélos de course..) de toutes les tailles seront acceptés pour autant qu’ils soient prorpres et dans le meilleur état possible.

Les vélos ainsi collectés seront distribués auprès d’organisations sociales en vue d’être réutilisés. CPAS, maisons de jeunes, centre pour réfugiés de la Croix-Rouge, diverses asbl comme des ateliers de réparations dont l’objet social est la réinsertion par le travail..