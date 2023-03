Grande collecte annuelle de vélos dans les recyparcs

Vous n’utilisez plus votre vélo et celui-ci encombre votre garage ? Offrez-lui une deuxième vie en le déposant le samedi 22 avril dans votre recyparc.

BEP Environnement et les intercommunales de gestion des déchets en Wallonie, encouragent les citoyens qui possèdent des vélos dont ils ne se servent plus, à les déposer dans l’un des 33 recyparcs afin que celui-ci soit réparé et redistribué à des personnes dans le besoin.

Prolonger la durée de vie d’un objet ou le donner, c’est éviter qu’il devienne un déchet.

Chaque recyparc récupérera les vélos au profit d’une association différente. Quelques jours avant le jour J, un listing avec toutes les associations ainsi que leurs coordonnées, sera mis à disposition des personnes qui souhaitent faire don de leur vélo non utilisé. Habituellement, parmi les partenaires récupérateurs, on retrouve des C.P.A.S., des Maisons Croix Rouge, des services communaux, des institutions pour enfants et adolescents, Le Lions Club de Wallonie, la Ressourcerie Namuroise, les centres pour réfugiés et autres associations locales…

Le don d’anciens vélos permet notamment d’alimenter les ateliers vélos en matière première. On ne dirait peut-être pas, mais il faut généralement trois vélos pour en remettre un seul en bon état ! Une fois réparés, ces vélos seront ensuite mis à disposition de personnes dans le besoin à un prix raisonnable.

Si vous avez des vélos non utilisés chez vous ou vos proches, c’est le moment de faire une bonne action !

Quand ? : Le samedi 22 avril de 9h à 17h.

Où ? : Dans les recyparcs – Découvrez le recyparc le plus proche de chez vous ici.