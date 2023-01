Grande-Bretagne : Scotland Yard s'excuse après un nouveau cas de policier accusé de violences sexuelles

Le chef de la police londonienne Mark Rowley a jugé cette affaire "épouvantable" et a reconnu qu'il existait "davantage que quelques mauvais fruits", au sein de Scotland Yard. "La plupart des semaines, il y a deux à trois agents qui se retrouvent devant la justice", pour des affaires d'actes malhonnêtes, des violences et des violences contre des femmes ou des filles, a-t-il ajouté. Après la révélation de l'affaire Carrick, la Met a annoncé que 1.633 affaires d'agressions sexuelles ou de violences domestiques présumées impliquant 1.071 officiers et agents ces dix dernières années seront réexaminées pour s'assurer que les décisions appropriées ont bien été prises. Mark Rowley s'est excusé pour le cas de Hussain Chehab, mais a prévenu que d'autres affaires allaient probablement émerger au fur et à mesure que Scotland Yard met en place de nouvelles actions en interne pour se prémunir contre de telles affaires. La semaine dernière, des manifestants ont lancé 1.071 pommes pourries devant le siège de la police, référence au nombre de policiers mentionnés dans des affaires d'agressions.