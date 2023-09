Grande-Bretagne : "On veut revenir", clament des milliers de manifestants pro-UE à Londres

Furieux ou animés d'espoir, quelques milliers d'europhiles ont manifesté samedi à Londres en faveur du retour du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne.

Les manifestants, dont l'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt, ont convergé sur Parliament Square, où un écran géant proclamait "on veut récupérer notre étoile". Drapeaux européens et des pays membres sont arrivés sur la place, où retentissait l'Hymne à la Joie de Beethoven joué à la cornemuse, au milieu de pancartes "Les Tories (les conservateurs au pouvoir NDLR) dehors, rejoignons l'UE", ou "Liberté de mouvement", et d'autocollants "merde au Brexit".

Actuellement, aucun grand parti ne propose le retour du Royaume-Uni dans l'UE. Selon un sondage YouGov en août, plus de 60% des Britanniques jugent que le Brexit est un échec, mais restent prudents: 59% sont contre la tenue d'un référendum cette année, mais 46% sont favorable à son organisation dans 10 ans.