Grande-Bretagne : le nombre d’accidents liés à la réalité virtuelle est en hausse, selon un assureur

Marcelline Laurent, chargée de projet à Hollloh, un centre de réalité virtuelle situé à Liège, n’est pas très étonnée par la multiplication des accidents liés à l’utilisation de casques VR : "On a pas mal de petites anecdotes dans les petits espaces. On leur dit toujours d’essayer tant bien que mal de rester fixes, puisqu’ils sont câblés, mais en général, ils n’arrivent pas à rester en place."

Marcelline Laurent se souvient notamment d’un enfant un peu trop plongé dans l’expérience : "On a un jeu de baseball dans notre centre. Je me souviens d’un enfant qui a tapé dans la balle puis qui est parti en courant… à cinq mètres de la boxe, alors qu’il était câblé. Il avait complètement oublié qu’il ne fallait pas bouger. Une fois qu’ils ont mis le casque, ils sont tellement immergés qu’ils en oublient tout le reste, la perception n’est plus la même. Dans certains jeux, la manette représente un objet et il faut lancer l’objet. Certains vont lancer la manette en pensant qu’il s’agit de l’objet. Si la dragonne n’est pas attachée au poignet, cela peut rapidement être dangereux."