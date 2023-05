Grande-Bretagne : Charles III est-il un roi écolo ?

Un couronnement fleuri

Cet intérêt pour le durable et la nature se retrouve dans le couronnement du roi : graines distribuées aux enfants, fleurs omniprésentes, plat végétarien et garde-robe royale réutilisée.

A cette occasion, 200.000 paquets de graines de fleurs sauvages sont distribués aux écoliers du pays, afin de fleurir leurs écoles. Une manière de souligner que le Royaume-Uni a perdu 98% des zones abritant les fleurs sauvages lors des 80 dernières années.

Pour le couronnement, le plat signature proposé aux Britanniques en ce jour de fête sera sobre et végétarien : une quiche aux épinards, fèves, cheddar et estragon.

Et pour promouvoir un mode de vie plus durable, quasiment tous les vêtements que le roi portera lors de la cérémonie ce samedi seront des pièces empruntées à de précédents monarques. Un choix "personnel" du roi, selon Buckingham : "C’est tout à fait conforme à cette idée de durabilité et d’efficacité de réutiliser ces pièces", selon Caroline de Guitaut, responsable de l’entretien des œuvres d’art de la collection royale.

Charles portera le "Colobium sindonis", une tunique en lin blanc sans manche, de son grand-père, le roi George VI. Il lui a aussi emprunté le gant du couronnement avec lequel il tiendra le sceptre durant la cérémonie. Après l’onction, il revêtira la "Supertunica", un manteau de soie scintillant d’or créé en 1911 pour le couronnement de George V, et par-dessus, une ceinture datant de 1937 pour y accrocher l’épée d’offrande.

Pour ce qui est de l’onction, elle devient vegan : l’huile utilisée sera sans produit animal et comprendra huile d’olive parfumée de sésame jasmin, cannelle, néroli, benjoin, ambre et de fleur d’oranger. Traditionnellement, elle comprenait de l’ambre gris issu d’intestin de baleine.

L’invitation envoyée au plus de 2000 personnes, imprimée sur papier recyclé, montre le "Green Man", une figure du folklore britannique symbole de l’arrivée du printemps, une couronne en feuilles de chêne et d’aubépine, et de nombreuses fleurs.

La cape de Camilla, sera brodée de motifs rappelant la nature, avec des abeilles, une coccinelle et d’autres insectes sur sa traîne en velours, parsemée de fleurs, comme le muguet – la fleur préférée de la reine Elizabeth II – le myrte, symbole d’espoir, et le delphinium, une des fleurs favorites de Charles. Kate, épouse du prince William, pourrait délaisser le diadème, au profit d’une couronne de fleurs.

Des incohérences dans son mode de vie

Le nouveau roi tranche avec sa mère. Il a des opinions tranchées et les communique.

Les positions du roi Charles III sont engagées, mais pas radicales. Mais surtout elles ne devraient cependant pas transparaître dans sa fonction royale : la neutralité reste de mise et sa parole est beaucoup moins libre depuis qu’il est roi. "Il ne me sera pas possible de consacrer autant de mon temps et de mon énergie aux organisations caritatives et aux problèmes qui me tiennent tant à cœur " a-t-il récemment déclaré.

En Angleterre, le roi n’a aucun pouvoir de décision et ne pourra pas proposer des lois ou influer sur leur vote.