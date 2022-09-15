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Ukraine - Україна

Велике колективне прибирання в Бельгії | Grande action de nettoyage collectif à Bruxelles

il y a 1 heureTemps de lecture2 min
Par Anne-Françoise Moens

17 вересня в Бельгії стартує акція “Велике колективне прибирання”, акція з прибирання вулиць і парків країни з нагоди Всесвітнього дня прибирання. Мета: зібрати тисячу людей, щоб позбавити міста від недопалків, банок та іншого сміття, яке забруднює його. Якщо незаконні відходи та звалища будуть максимально санкції, підвищення обізнаності серед громадян є важливим для боротьби з цією некультурністю. Брюссельський депутат із зелених насаджень і громадської чистоти нагадує, що клінінгові служби щодня борються за те, щоб ті, хто приїжджає, живе та працює в Брюсселі, могли насолоджуватися приємним середовищем. Місто не брудне, його роблять брудним. Це відповідальність кожного. Тому вона запрошує всіх взяти участь у Всесвітньому дні прибирання. Ініціативи можуть приймати різні форми: прибирання тротуару або участь у колективній акції прибирання з вашим сусідом чи вашою родиною. Всесвітній день прибирання також є можливістю для жителів Брюсселя дізнатися більше про міські служби прибирання та їх персонал. Таким чином, громадськість матиме доступ до 15 депо, розташованих на території міста. Минулого року 1250 людей взяли участь у Всесвітньому дні очищення, за словами олдермена, який сподівається побити цей рекорд. На ваш розсуд!

Кожна комуна самостійно вирішує день проведення акції. 

Більше інформації ви знайдете за посиланням

worldcleanupday.org

Grande action de nettoyage collectif à Bruxelles

La Ville de Bruxelles organisera samedi une grande action de nettoyage collectif dans les rues et les parcs de la capitale à l'occasion du World Cleanup Day. L'objectif: rassembler un millier de personnes pour débarrasser la ville des mégots, canettes et autres déchets qui la salissent.

Si les déchets et dépôts clandestins sont sanctionnés dans la mesure du possible, la sensibilisation des citoyens est  importante pour combattre ces incivilités.  L'échevine bruxelloise des Espaces verts et de la Propreté publique rappelle que les services de nettoyage se démènent chaque jour pour que celles et ceux qui viennent, vivent et travaillent à Bruxelles profitent d'un environnement agréable. Une ville n'est pas sale, elle est rendue sale. C'est la responsabilité de tous. Elle invite donc tout le monde à participer au World Cleanup Day.  Les initiatives peuvent prendre différentes formes : nettoyer son trottoir ou participer à une action collective de nettoyage avec son voisinage ou sa famille. Le World Cleanup Day est également l'occasion pour les Bruxellois et Bruxelloises de mieux connaître les services de nettoyage de la Ville et leur personnel. Le public aura ainsi accès à 15 dépôts répartis sur le territoire de la Ville.  L'an dernier, 1.250 personnes ont participé à la Journée mondiale du nettoyage, selon l'échevine, qui espère battre ce record. A vous de jouer !

https://www.worldcleanupday.org/country/belgium

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