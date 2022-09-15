Велике колективне прибирання в Бельгії | Grande action de nettoyage collectif à Bruxelles

17 вересня в Бельгії стартує акція “Велике колективне прибирання”, акція з прибирання вулиць і парків країни з нагоди Всесвітнього дня прибирання. Мета: зібрати тисячу людей, щоб позбавити міста від недопалків, банок та іншого сміття, яке забруднює його. Якщо незаконні відходи та звалища будуть максимально санкції, підвищення обізнаності серед громадян є важливим для боротьби з цією некультурністю. Брюссельський депутат із зелених насаджень і громадської чистоти нагадує, що клінінгові служби щодня борються за те, щоб ті, хто приїжджає, живе та працює в Брюсселі, могли насолоджуватися приємним середовищем. Місто не брудне, його роблять брудним. Це відповідальність кожного. Тому вона запрошує всіх взяти участь у Всесвітньому дні прибирання. Ініціативи можуть приймати різні форми: прибирання тротуару або участь у колективній акції прибирання з вашим сусідом чи вашою родиною. Всесвітній день прибирання також є можливістю для жителів Брюсселя дізнатися більше про міські служби прибирання та їх персонал. Таким чином, громадськість матиме доступ до 15 депо, розташованих на території міста. Минулого року 1250 людей взяли участь у Всесвітньому дні очищення, за словами олдермена, який сподівається побити цей рекорд. На ваш розсуд!

Кожна комуна самостійно вирішує день проведення акції.

Більше інформації ви знайдете за посиланням

worldcleanupday.org