Grand Theft Auto VI pourrait arriver en 2024

Et si le très attendu GTA VI débarquait sur nos consoles en 2024 ? C’est ce que laisse penser un document financier de Take-Two Interactive, dans lequel on devine une fenêtre de lancement plus proche que prévue.

Comme l’explique le site Kotaku, l’entreprise se montre très enthousiaste au sujet des potentiels résultats financiers de 2025 et 2026. "Nous pensons que nous entrerons dans notre prochaine phase de croissance au cours de l’exercice 2025, car nous prévoyons de livrer plusieurs titres révolutionnaires. Nous prévoyons de maintenir cet élan avec une croissance supplémentaire de la performance opérationnelle au cours de l’exercice 2026", peut-on lire dans le bilan.

Et si Grand Theft Auto VI n’y est pas cité, on imagine aisément que le prochain gros titre de Rockstar Games a tout d’un "titre révolutionnaire", capable de rapporter énormément d’argent au studio, au distributeur et aux investisseurs. Soulignons que ces 10 dernières années, GTA V a été vendu à plus de 180 millions d’exemplaires, et que GTA V Online continue de rapporter gros à ses créateurs.

GTA VI serait donc le candidat idéal pour permettre à Take Two d’atteindre les prévisions de 8 milliards de dollars pour l’année fiscale 2025. Si le jeu sort en 2024, il aura donc fallu attendre 11 ans pour découvrir la suite de cette franchise mythique.