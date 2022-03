Grand Theft Auto V : Rockstar ose un abonnement payant

Jusqu’où ira Rockstar avec Grand Theft Auto V ? Le jeu, sorti en 2013 sur PlayStation 3 et Xbox 360, a depuis connu une version PS4/Xbox One et récemment une version next-gen, ainsi qu’une foule de mise à jour sur GTA Online. Et à chaque fois, il a fallu passer à la caisse.

Rebelote ce 29 mars avec le lancement de GTA+, un abonnement payant qui “offrira aux joueurs aguerris comme aux nouveaux venus un accès facile à tout un éventail d'avantages intéressants sur la dernière génération de consoles”, selon l’éditeur.

Proposé au prix de 5,99 euros par mois, l’abonnement n’est évidemment pas obligatoire, mais prouve que Rockstar ne compte pas abandonner sa poule aux œufs d’or de sitôt. Quitte à prendre les joueurs pour des pigeons prêts à payer en attendant Grand Theft Auto 6.