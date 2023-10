Grand Theft Auto 6 : et si Netflix mettait la main sur cette suite tant attendue ?

Vous le savez peut-être, Netflix s’est lancé il y a deux ans sur le marché des jeux vidéo, en proposant sans coût supplémentaire, un catalogue de jeux mobile à ses abonnements. Mais le géant du streaming pourrait aller encore plus loin.

Non contente de concurrencer Apple Arcade, qui offre également des jeux mobiles en exclusivités dans son abonnement Apple One, Netflix pourrait se tourner vers les jeux à gros budget, et ce dans un avenir très proche. Et pour frapper un grand coup, quelle meilleure prise que Grand Test Auto 6, sans aucun doute le jeu vidéo le plus attendu de ces dernières années.

La suite du deuxième jeu le plus vendu de tous les temps pourrait en effet tomber dans l’escarcelle du géant du streaming, selon un nouvel article publié par le Wall Street Journal. Le quotidien américain nous apprend que l’entreprise ne cache pas ses ambitions dans le domaine, et serait en pourparlers avec Take-Two, qui possède Rockstar (le développeur de GTA), afin d’ajouter Grand Theft Auto à son offre de jeux.

Rappelons que Netflix s’est déjà offerts quelques studios, dont Night School Studio, qui a développé Camphrée et sa suite, disponible sur toutes les consoles et gratuitement sur mobile, à condition d’être abonné à Netflix. La plateforme pourrait donc faire la même chose avec Grand Theft Auto, voire proposer les anciens épisodes ou encore adapter la franchise en série télé.

Bref, les plans ne sont pas encore très clairs, mais on s’en doute : si Netflix met un pied dans le marché des jeux triple AAA, ça ne sera pas fait à moitié. Et l’entreprise pourrait même réussir là où Google Stadia s’est planté.