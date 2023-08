Grand spectacle d'impro à Ethe ce 9 septembre

Un spectacle d'impro vous est proposé au Petit Théâtre 'Entre Nous" à Ethe ce 9 septembre . Sur scène la troupe "'L'Habérézina" de Habay-la-Neuve qui sera accompagée des "Friends". Le match (ou la rencontre) d’impro est un spectacle codifié au cours duquel deux équipes s’affrontent amicalement en improvisant – ensemble ou tour à tour- des histoires sur base de thèmes et de contraintes imposées par l’arbitre, être sévère et détesté de tous, mais garant des règles et de la qualité du jeu. Au terme de chaque improvisation, le public vote pour récompenser l’équipe qui a, à son avis, présenté la meilleur prestation. Un spectacle hommage à Stéphan Collard grand amateur d'impro au profit de l'abl Mes Mains pour Toi. "La Fête à Stephan" Petit Théâtre rue Dr Albert Hustin à Ethe. Le 9 septembre à 20 h.

Infos HABEREZINA