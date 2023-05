À travers les témoignages exclusifs des plus grands pilotes et dirigeants de la Formule 1, des archives rares et des scènes de reconstitution, " Grand Prix de Monaco, la légende " propose une plongée exceptionnelle au cœur de la plus mythique des courses automobiles...

Le documentaire de Yann Anthony Noghès, commenté par SAS le Prince Albert II de Monaco lui-même, est à découvrir le vendredi 26 mai à 22h10 sur La Une. Et à revoir sur AUVIO