Grand Prix de l'Escaut : Arnaud De Lie leader chez Lotto Soudal, Tim Merlier et Jasper Philipsen présents chez Alpecin-Fenix

Alpecin-Fenix aura deux atouts majeurs dans son jeu mercredi lors du Grand Prix de l'Escaut (1.Pro) avec Jasper Philipsen, vainqueur en 2021, et Tim Merlier. Lotto Soudal comptera, lui, sur le jeune Arnaud De Lie.

Bien emmené par Jonas Rickaert l'année dernière, Jasper Philipsen avait devancé l'Irlandais Sam Bennett et le Britannique Mark Cavendish en 2021. La victoire dans ce rendez-vous, parfois considéré comme le Mondial officieux des sprinteurs, se jouera après 198,7 km entre la ville néerlandaise de Terneuzen et Schoten, en Belgique.

La formation belge n'avait pas dû miser sur l'un des deux sprinteurs car Tim Merlier n'était pas présent dans le groupe de 30 coureurs qui s'était présenté sur la ligne à Schoten. "Le vent et des chutes avaient scindé le peloton. Tim Merlier était derrière et choisir était devenu facile", a dit le directeur sportif Michel Cornelisse. "Nous allons attendre de voir comment se déroule la course avant de désigner notre sprinteur. Depuis qu'elle s'élance de Terneuzen, la première partie du parcours est devenue très nerveuse. Demain (mercredi, ndlr) n'échappera pas à la règle."

Du côté de Lotto Soudal, Arnaud De Lie endossera le costume de leader. Le Belge de 20 ans, originaire de Libramont, a déjà remporté le Trofeo Playa de Palma, le GP Monséré et la Volta Limburg Classic cette saison.

"En l'absence de Caleb Ewan, il est notre meilleure carte au sprint", a assuré le directeur sportif Nikola Maes. "Nous attendons beaucoup de vent de côté, cela pourrait générer des bordures et rendre la course difficile. Si c'est le cas, Florian Vermeersch et Brent Van Moer pourraient s'illustrer. Le nouveau départ à Terneuzen est un vrai plus pour cette course, parfois un peu trop prévisible pas le passé."

Deuxième en 2021, Sam Bennett sera au départ, avide de revanche. L'Irlandais pourra compter sur une équipe rapide avec Jordi Meeus, l'Estonien Martin Laas et le Néerlandais Danny van Poppel. "Nous avons une vraie équipe de sprinteurs et Bennett sera notre leader", a assuré le directeur sportif de BORA-hasngrohe Jean-Pierre Heynderickx.