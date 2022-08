Grand Prix de Belgique : tout savoir sur la "safety car", indispensable pour la sécurité des pilotes

Bernd Maylander est l’homme qui a le plus de Grands Prix à son actif : plus de 400, un record jamais égalé. Et pourtant, il n’a jamais remporté de course. Et pour cause : depuis plus de vingt ans, il conduit une voiture particulière, la "safety car" ou voiture de sécurité, présente sur chaque course.

Le rôle de la "safety car" est de neutraliser la course lorsqu’un incident intervient, pour assurer la sécurité des pilotes. Mais sa présence provoque parfois leur impatience. Et pourtant, la vitesse de la voiture reste élevée : "quand on se dirige vers le raidillon, on peut atteindre 240, 250 km/h ! Cela dépend de la situation", explique Bernd Maylander, dit "Bernie".