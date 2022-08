Grand Prix de Belgique de Formule 1 (26, 27 et 28 août): à guichets fermés, de nouveaux parkings et .. du show!

Il va de soi que les forces de police, soutenues dans leur travail par une brigade de stewards, seront en nombre durant les trois jours : plusieurs centaines de policiers fédéraux et locaux seront sur la brèche venus de tout le pays. Un renfort proviendra également des polices allemande et hollandaise. La tâche principale sera d’assurer l’accès et la sortie du circuit : " nous conseillons aux spectateurs de se connecter à nos comptes sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, suggère Jean-Marc Demelenne, Directeur Coordinateur de Liège à la police fédérale, où les informations en temps réels seront communiquées ; il est utile aussi de consulter l’application Waze pour se guider. Il faudra bien sûr respecter les injonctions de la police et des stewards, et dès la sortie de l’autoroute, placer son accès au circuit au pare-brise ou au tableau de bord de sa voiture." Une bonne nouvelle pour se rendre au circuit, le tunnel de Cointe sera rouvert ce qui permettra un accès à Francorchamps via l’autoroute E25, sortie 48 Werbomont, venant de Liège, et non plus par la seule E40/A27. Des caméras supplémentaires seront installées et une chasse aux drones des particuliers sera faite car le site est interdit de vol, sauf pour les services autorisés. Une nouveauté aussi : il sera interdit de pénétrer dans le périmètre du circuit avec de l’alcool. La mobilité alternative est largement encouragée : " le nombre de trains sera augmenté par la SNCB, ajoute Vanessa Maes, et depuis la gare de Verviers Central, 25 bus par jour effectueront la navette vers Francorchamps et ce durant les trois jours. En outre, le parking vélos sera gratuit et sécurisé ; les motards auront aussi leur parking avec consigne pour garder en sécurité les casques."