Grand Prix de Belgique de F1 : pneus slick, intermédiaires ou full-wet, la pluie jouera-t-elle les trouble-fêtes ?

Du côté des qualifications pour la course Sprint (Sprint Shoot-Out) de ce samedi 29 juillet, le temps restera bien nuageux et le risque d’averse quasi constant (entre 30 et 40%), le vent semblable à la veille (40km/h en rafales, orienté au secteur Ouest). Les pilotes devront se montrer plus méfiants durant la course Sprint en elle-même : le risque d’averses fortes ou orageuses montera à 50%, le vent se renforcera (50Km/h) et le mercure restera stable (20°C).