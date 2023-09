Grand Prix d’Inde de MotoGP : Bezzecchi s’impose, Bagnaia chute et voit Jorge Martin recoller au général

Le petit monde de la moto avait posé ses valises en Inde ce week-end, sur le circuit Buddh. Francisco Bagnaia, leader en MotoGP, a fait la mauvaise opération ce dimanche, en chutant à quelques tours de l’arrivée. En Moto2, Pedro Acosta s’est facilement imposé, alors que Jaume Masiá a remporté la course de Moto3 en début de journée.

Le leader du championnat du monde de MotoGP Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) est le grand perdant du Grand Prix indien de ce dimanche. Parti en 3e position, derrière son dauphin Jorge Martin (Prima Pramac Racing) qui a remporté la course sprint samedi, l’Italien a chuté au 14e tour.

C’est Marco Bezzecchi, parti en pole position, qui s’est largement imposé devant Jorge Martin et Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha). "Je suis super content. Après l’incident d’hier (samedi), je voulais prendre ma revanche. J’ai très bien démarré et ensuite j’ai pu creuser l’écart et ne pas faire d’erreur", a expliqué Bezzecchi, qui s’est adjugé sa troisième victoire de la saison et de sa carrière en MotoGP.

Au classement général, Jorge Martin (279 points) revient à 13 petits points de Francesco Bagnaia (292). Bezzecchi conforte sa troisième place (248 points).

En Moto2, Pedro Acosta (Ajo Motorsport) s’est montré le plus rapide dans une course de seulement 12 tours suite à un drapeau rouge d’entrée de jeu. L’Espagnol s’était élancé en première ligne, aux côtés du poleman Jake Dixon (Ángel Nieto Team) et de Sergio Garcia (Pons Racing). Le Belge Barry Baltus (RW Racing GP) a pris la huitième place. Au classement, Pedro Acosta (236 points) accroit son avance sur Tony Arbolino (197), deuxième ce dimanche. Jake Dixon, qui n’a pas pris le moindre point après avoir été percuté par Alonso Lopez, fait la mauvaise opération (146, troisième).

En Moto 3, c’est l’Espagnol Jaume Masiá qui s’est imposé. Le pilote de Leopard Racing en profite pour revenir à la première place du classement général avec 174 points, à égalité avec son compatriote Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3), quatrième ce dimanche.

À noter qu’à cause de la chaleur, les courses de Moto2 et Moto3 étaient raccourcies d’un tour, tandis que le Grand Prix MotoGP était amputé de trois tours.