Grand nettoyage de printemps dans "Bulbes et loisirs" !

Après avoir donné un petit coup de propre à toutes ses tasses et ses plats, notre décoratrice préférée choisit une vieille soupière comme base principale pour cette nouvelle déco. On y met un peu de tout : graviers de l’allée du garage, excréments mixés, bulbes d'oignons, de crocus et de savon. Et pour finaliser, on installe du bois mort depuis belle lurette, et on décore avec un supplément crudités.

Il ne reste plus qu'à déposer ces merveilles par terre. Où ? Dans un parterre justement !