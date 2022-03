Grand nettoyage citoyen dans le quartier Saint-Léonard à Liège

Mégots de cigarettes, canettes, papiers d’emballage et autres déchets sauvages… L’espace public fait encore trop souvent l’objet d’incivilités. Illustration à Liège, dans le quartier Saint-Léonard où a eu lieu ce samedi un grand nettoyage citoyen organisé par le collectif Léonette. " Notre objectif est de rendre le quartier plus beau, plus vert et plus propre mais au-delà de la propreté, l’idée c’est aussi d’être un peu pédagogique en rappelant par exemple les consignes en matière de ramassage des poubelles et cela notamment à l’aide de pictogrammes pour les personnes qui ne savent pas lire le français" explique Brigitte Bury.

Equipés de gants et de pinces, une bonne trentaine de volontaires étaient présents pour ramasser des déchets en tout genre. Cette opération s’est déroulée en partenariat avec BeWaPP et avec la collaboration de la Ville. "Ces citoyens sont de véritables partenaires" souligne Ricardo Di Barbora, conseiller à l’échevinat de la Propreté et de la Transition écologique de la Ville de Liège "ce sont eux qui, en plus de nos équipes sur le terrain, pointent les hotspots, les endroits qui posent problème dans la ville et où il faut agir tout particulièrement".

De l’Esplanade Saint-Léonard jusqu’à la rue des Bayards, ce grand nettoyage citoyen aura permis de récolter quarante-deux sacs-poubelles répartis en trois endroits distincts du quartier. Ceux-ci seront récupérés par les camions de la Ville.