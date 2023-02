“Grand Froid” : le film porté par Jean-Pierre Bacri et tourné à Jemappes débarque sur Tipik !

Dans le cadre de la semaine du cinéma belge, Tipik vous propose de (re)découvrir des films aux couleurs noire jaune rouge. Ce mardi 28 février, Grand froid, une comédie macabre franco-belgo-polonaise réalisée par Gérard Pautonnier sera diffusée en TV à 22h10. Le saviez-vous ? Elle a en partie été tournée à Jemappes (Hainaut).

Sortie dans les salles obscures en 2017, Grand froid est une comédie noire et burlesque. À quoi devez-vous vous attendre ? À un film "inclassable" qui se démarque en abordant le thème de la mort (et du commerce de celle-ci) avec un humour cynique et absurde.

Côté casting, on retrouve un trio décalé : l’acteur français Arthur Dupont (Les Petits Meurtres d’Agatha Christie, Au bout du conte, Victor et Célia), le belge originaire de Namur Olivier Gourmet (Capitaine Marleau, Une intime conviction, L'Exercice de l'Etat). En 2002, il a reçu le prix de l’interprétation masculine au Festival de Cannes (rien que ça !) pour son rôle dans Le Fils, il a aussi été lauréat du Magritte du Meilleur acteur en 2014. Grand Froid, c’est aussi une pointe du cinéma : Jean Pierre Bacri (qu’on ne présente plus).

À propos du film, le média français 20 minutes déclare :