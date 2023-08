Nous sommes en train de vivre le septième été le plus chaud de l'histoire de la Belgique depuis l’enregistrement des températures en 1833. Avec un record : celui du mois de juin, le plus ardent de tous. Et que dire de l’été 2022 ? Le mois d’août de cette année-là dépassait également tous les relevés. De record en record, une question se pose : notre pays est-il adapté à ces fortes chaleurs qui deviendront à l’avenir plus longues, plus fréquentes et plus intenses ? Qui paye le prix de ce changement climatique indiscutable ?

Pour le savoir, nous avons croisé des données venues de différentes sources :

les températures du sol captées par satellite pendant l’été ;

les revenus des Belges ;

et la couverture en végétation dans nos régions.

Verdict : en ville, les plus riches ont tendance à être mieux protégés contre les effets des vagues de chaleur. Suivez-nous, on vous explique pourquoi.