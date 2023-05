Ce dimanche auront lieu les élections législatives et présidentielles en Turquie. Le président sortant, Recep Tayyip Erdoğan, est plus que jamais sur la sellette face à une opposition unie dans un pays en crise. Ce serait la fin de deux décennies de règne de l’AKP, marquées par un programme de grands travaux : un puissant moteur de l’économie et de la politique turques. Décryptage.