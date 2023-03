Grand format - Des voitures toujours plus grosses : les raisons d'une tendance à l'obésité automobile

Il ne faut pas être un spécialiste de l'automobile pour s'en rendre compte : les voitures d'actuelles 'hui sont bien plus imposantes que les modèles du siècle dernier. Il y a la problématique des rues trop étroites... et puis celle des places de parking dans lesquelles on rentre au chausse-pied avant d'ouvrir sa portière avec mille précautions pour ne pas taper dans la carrosserie du voisin. Comment et quand cette évolution s'est-elle opérée ? Pourquoi les constructeurs imaginent-ils des voitures toujours plus larges, longues et hautes ? Comment expliquer que les SUV, ces "sport utility vehicle", ont avalé des parts de marché au point de figurer parmi les modèles les plus vendus en Belgique ? Pour mieux comprendre, nous avons comparé des véhicules d'hier et d'aujourd'hui. Nous avons aussi récupéré une base de données contenant des milliers de véhicules commercialisés en Europe depuis le milieu du siècle dernier. Dimensions, masse, caractéristiques techniques... nous avons analysé ces chiffres avant d'interroger des experts du domaine. Suivez-nous, on prend le volant, et on vous décrypte tout ça !