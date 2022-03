Grand feu de Bouge : Bonhomme Hiver a brûlé devant un public nombreux

Nous sommes protégés des sorcières et des sortilèges pour un an ! Le traditionnel grand feu de bouge a pu avoir lieu hier soir devant un public revenu en nombre. En 5 minutes l’énorme bûcher est parti en fumée sous un ciel étoilé et en présence d’un public très nombreux. Un bon présage. "On a brûlé l’hiver mais on a aussi brûlé le covid" commente Roger Stecker, président de la confrérie royale du grand feu. L’année dernière le grand feu de bouge et les six autres feux périphériques, comme celui de la citadelle avaient dû brûler sans public. Hier c’était donc la fête comme avant. A quelques heures de l’abolition du CST, aucun contrôle n’a été mené.