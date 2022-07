Grand Corps Malade nous dévoile son futur projet

Fabien Marsaud, plus connu sous le pseudonyme Grand Corps Malade, était l’invité de Romain aux Francos de Spa.



La renommée de Grand Corps Malade n’est plus à démontrer. Après 6 albums aussi brillants les uns que les autres, l’artiste revient en 2020 avec un 7ème album, “Mesdames”.

Avec cet album, il montre une fois de plus qu’il est un artiste engagé et dédie cet album aux femmes.



“Mesdames” est composé de 10 duos avec notamment Laura Smet, Véronique Sanson, Louane, mais aussi Alicia et Suzane. Cependant, le single qui se démarque de cet album est son duo avec l'actrice, humoriste et chanteuse Camille Lellouche, “Mais je t’aime”. Ce titre a été certifié single d’or et remporte en 2021 la Victoire de la chanson originale.



De passage aux Francos de Spa, c’était aussi l’occasion pour Grand Corps Malade de répondre aux questions de Romain.



