Grand Corps Malade et Mosimann : "il y a eu une magie inexplicable"

Grand Corps Malade et Mosimann étaient de passage aux Francofolies de Spa à l’occasion de leur tournée Mesdames. L’une des plus grosses tournées françaises de l’année avec un show très travaillé, à l’image de l’album. Avant de monter sur scène, le binôme musical est revenu sur ses débuts.

Mesdames, c’est un album de duos, issu de la rencontre entre le DJ Mosimann et le slameur Grand Corps Malade. Un album qui se vend presque aussi bien que Midi 20, le premier album de Grand Corps Malade. Mais vu l’évolution du marché, le succès de Mesdames est probablement deux fois plus important que celui de Midi 20.

Et pourtant, rien n’était prévu. Ni le succès, ni la collaboration Mosimann X Grand Corps Malade, ni la présence de Mosimann sur scène. À l’époque de leur rencontre, Grand Corps Malade savait que même avec ses 15 ans de succès, le slam n’était pas le style de musique que l’on diffuse le plus en radio. Puis ils ont commencé à écrire, composer, collaborer avec des chanteuses et il y a eu une magie inexplicable. Les titres ont tout de suite bien fonctionné en radio, la tournée initialement prévue dans des théâtres a finalement eu besoin de Zéniths puis de Bercy.

Mosimann et Grand Corps Malade, un binôme très productif puisque les deux musiciens produisent, composent et écrivent sans cesse pour eux et pour les autres. Leur histoire musicale risque de durer encore un petit bout de temps. Ils nous confient être sur la même longueur d’onde humainement et artistiquement, il y a une évidence, quand ils collaborent, "c’est hyper fluide" conclu le slameur.

Ils reviennent encore deux fois chez nous, aux Solidarité le 26 août et à Forest le 3 novembre.