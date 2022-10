Grand Corps Malade en concert !

Est-ce que vous auriez parié que Grand Corps Malade allait mener une carrière aussi riche, quand il a débarqué dans nos lecteurs CD avec ses premiers slams ?

Sept albums et deux Victoires de la musique plus tard, Grand Corps Malade continue à toucher le public, parce qu’il est très futé, et qu’il ne cesse de collaborer avec d’autres artistes, plus ou moins stars. Souvenez-vous de ce tube avec Camille Lellouche : "Je t’aime". Un duo gagnant qui figure sur le disque "Mesdames", lequel sera certainement à l’honneur, le 3 novembre prochain, à Forest National. À très vite, Grand Corps Malin !