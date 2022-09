Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye, trois amis qui vous proposent un album "Ephémère"

Grand Corps Malade était l’invité du 8/9 pour présenter son nouvel album Éphémère, en collaboration avec Ben Mazué et Gaël Faye. Un album que le trio a enregistré en une semaine dans le sud de la France et qui est accompagné d’un carnet de bord retraçant le fil de cette semaine de création.

Après son dernier album Mesdames, entièrement composés de duos, Grand Corps Malade continue sur sa lancée avec une nouvelle collaboration.

Sur Éphémère, le chanteur a choisi de travailler avec ses amis, les auteurs-compositeurs et interprètes, Ben Mazué et Gaël Faye. De ce trio sont nés 7 morceaux inédits composés une nouvelle fois par Mosimann.

Gaël Faye, Ben Mazué et Grand Corps Malade se sont enfermés une semaine dans le studio La Fabrique, situé dans le sud de la France. Durant cette semaine, le trio était accompagné d’une illustratrice et d’un auteur qui ont écrit et dessiné tout ce qui s’est passé dans ce huis clos afin de créer un carnet de bord qui accompagne l’album. Ce carnet permet de découvrir le processus de création et d’enregistrement dans le studio.

Si quand ils se sont rejoints dans le Sud, le trio souhaitait faire un EP, ils se rendent aujourd’hui compte que techniquement, comme il y a plus de 5 chansons et 25 minutes de musique, cet opus est considéré comme un album.

Ce trio musical éphémère est à l’origine un groupe d’amis, Ben, Gaël et Grand Corps Malades. Il y a un an ils étaient tous les 3 nominés aux victoires de la Musiques pour le meilleur album de l’année, finalement, c’est Benjamin Biolay qui a gagné. Un jour, l’interprète de Mesdames a une idée folle, il crée un groupe WhatsApp "dinguerie" et il propose à ses amis musiciens de s’enfermer une semaine dans un studio pour créer ensemble.

Grand Corps Malade sera en concert le 3 novembre à Bruxelles à Forest National.