Grand Corps Malade a vendu plus de 500.000 copies de son album "Mesdames"

Ce succès est notamment dû au somptueux duo avec Camille Lellouche sur Mais je t'aime, ainsi qu'aux propos actuels, bienveillants, engagés et poétiques sur la gent féminine.

Produit par Mosimann, Mesdames a atteint la place de numéro un en France dès sa sortie et puis il s'est maintenu dans le top 10 pendant un an et demi selon Pure Charts, grâce aux singles qui ont porté sa réédition, comme les duos avec Louane sur Derrière le brouillard ou avec Hoshi sur Des gens beaux.

C'est évidemment le principal intéressé qui a pu s'extasier de la nouvelle en la partageant sur ses réseaux sociaux : "Cette histoire est folle les amis. Notre album "Mesdames" est disque de Diamant ! Merci à vous... Merci infiniment".

Le public belge pourra se délecter des morceaux de Mesdames en admirant Grand Corps Malade en concert aux Francofolies de Spa en juillet 2022.