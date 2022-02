Grand Chelem de judo : Nikiforov en or en -100kg à Paris, le bronze pour Chouchi en -81kg

Toma Nikiforov (-100kg), 6e mondial, a remporté le Grand Chelem de Paris dimanche soir en battant l'Israélien Peter Platchik (7e mondial) au Golden Score.

Le Belge a profité des pénalités infligées à son adversaire pour décrocher l'or dans la capitale française. Après avoir emmené son adversaire à la prolongation (golden score) et l'avoir fait saigner au visage suite à une attaque, Nikiforov a bien failli s'incliner sur une tentative de l'Israélien. Platchik, qui était parvenu à retourner Nikiforov, a cependant été sanctionné pour un mouvement jugé dangereux, ce qui a permis au Belge de décrocher la victoire.

Vainqueur du Grand Chelem de Tashkent l'an dernier, il décroche ainsi un second succès dans un tournoi du Grand Chelem et une 8e médaille au total. Il avait en effet terminé deuxième à Ekaterinbourg (2018) et Abou Dhabi (2017) et troisième à Tbilisi l'an dernier, à Tokyo en 2017 ainsi qu'à Abou Dhabi et Tyumen en 2015.