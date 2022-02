Grand Chelem de judo : Nikiforov en finale pour l'or à Paris, Sami Chouchi combattra pour le bronze

Toma Nikiforov (-100kg), 6e mondial, combattra pour l'or au tournoi du Grand Chelem de Paris, dimanche après-midi, alors que Sami Chouchi (-81kg), 7e mondial, se battra pour une médaille de bronze.

Exempté du premier tour et en difficulté pour son entrée en lice face au Mongol Gonchigsuren Batkhuyag (IJF 43), 22 ans, Toma Nikiforov, mené sur un waza-ari, a rétabli la balance à 33 secondes de la fin de son combat pour décrocher une prolongation où il s'est imposé au golden score après une 1:56. Le Mongol a écopé d'une fatale 3e pénalité.

En quarts de finale, Nikiforov, 29 ans, a effacé aisément aussi le Suisse Daniel Eich (IJF 46), 21 ans, sur un ippon après 1:43 de combat.

En demi-finale, Nikiforov, face au Japonais Kentaro Iida, 23 ans, 41e mondial, vainqueur du tournoi de Paris en 2017 lorsqu'il avait 18 ans, a émergé sur un ippon à 18 secondes de la fin du combat. Il combattra pour l'or en finale face à l'Israélien Peter Paltchik, 30 ans, 7e mondial.

Vainqueur du Grand Chelem de Tashkent l'an dernier, deuxième à Ekaterinbourg (2018) et Abou Dhabi (2017), Nikiforov a aussi pris les médailles de bronze dans un tournoi de ce niveau à Tbilisi l'an dernier, à Tokyo en 2017, Abou Dhabi et Tyumen en 2015. Il tentera ainsi d'aller chercher un second succès dans un tournoi de ce niveau, assuré déjà d'une 8e médaille en Grand Chelem.

Exempté du premier tour lui aussi, Sami Chouchi de son côté a écarté sur ippon après 2:26. de combat le jeune Américain de 19 ans Nicolas Yonezuka (IJF 122). En quarts de finale, Sami Chouchi, 28 ans, s'est défait avec autorité du Brésilien Guilherme Schimidt, 21 ans, 20e mondial, ne restant là aussi qu'une minute et 24 secondes sur le tatami.

En demi-finales, le Bruxellois a subi la loi du Géorgien Tato Grigalashvili, 22 ans, numéro 2 mondial, et qui repassera numéro 1 lundi au détriment de Matthias Casse, absent à Paris. Grigalashvili a multiplié les attaques dans un premier temps avant de buter sur la résistance de Chouchi qui a poussé le Géorgien dans ses retranchements ne s'inclinant qu'au golden score après 2:08 de prolongation.

Vainqueur du Grand Chelem de Tbilisi et en bronze à Tashkent l'an dernier, Sami Chouchi tentera d'aller chercher une 3e médaille en Grand Chelem, en bronze, face à l'Israélien Sagi Muki (IJF 28), 29 ans, dans le combat pour la 3e place.

Samedi, Jorre Verstraeten (-60kg) a pris la 7e place alors que Mina Libeer (-57kg) a été battue lors de son premier combat par la Japonaise Haruka Funakubo, futur lauréate et qui a conservé son titre dans ce Grand Chelem parisien.