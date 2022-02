Grand Chelem de judo : Matthias Casse en or à Tel Aviv, sa 6e médaille en Grand Chelem, Sami Chouchi en bronze

Matthias Casse a décroché la médaille d'or des moins de 81kg au tournoi de judo du Grand Chelem de Tel Aviv, vendredi en Israël.

En finale, Matthias Casse, numéro 2 mondial, a battu au golden score, après 3:45 d'une longue prolongation, le Turc Vedat Albayark, 5e au classement IJF, 28 ans.

Médaillé de bronze à Tokyo, Matthias Casse, 24 ans, a remporté cette année le Grand Prix du Portugal. L'Anversois décroche une 6e médaille en Grand Chelem, sa 3e en or, après ses victoires à Abou Dhabi l'an dernier et à Paris en 2020, l'argent à Abou Dhabi en 2018, le bronze à Bakou et à Dusseldorf en 2019.

Matthias Casse est aussi assuré de retrouver sa place de numéro 1 mondial dans son chassé-croisé à distance avec le Géorgien Tato Grigalashvili, 22 ans.