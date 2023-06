Grand Chelem de judo – Matthias Casse, à Oulan-Bator : "Profiter de ce tournoi pour essayer de nouvelles choses"

Matthias Casse (IJF 2) s’apprête à faire son retour sur les tatamis ce week-end à l’occasion du Grand Chelem d’Oulan-Bator, en Mongolie. Il s’agira de la première sortie du judoka anversois, 26 ans, depuis sa médaille d’argent décrochée le 11 mai dernier aux Championnats du monde à Doha dans la catégorie des -81 kg.

"Ce Grand Chelem ne sera en réalité pas si important pour moi", a-t-il confié à Belga à la veille de son entrée en lice. "Je m’y rends d’ailleurs assez fatigué. Je me suis entraîné très dur ces dernières semaines, j’ai fait beaucoup de volume, et je vais surtout profiter de ce tournoi pour essayer de nouvelles choses. Je vais pratiquer un judo ouvert, conquérant pour voir ensuite ce qui devra être affiné. C’est aussi l’occasion de disputer une compétition et d’avoir un petit pic entre les Championnats du monde et le Masters, qui sera le prochain grand objectif. Je ne veux pas y arriver sans repères."

Matthias Casse sera le seul représentant belge engagé à Oulan-Bator, alors qu’ils étaient cinq le week-end dernier au Grand Chelem d’Astana, au Kazakhstan. Il y sera tête de série n°1 en l’absence de son grand rival, le Géorgien Tato Grigalashvili (IJF 1), qui l’avait battu en finale à Doha.

"J’ai beaucoup travaillé mon kumikata (saisie du judogi adverse, NdlR) et mon déplacement depuis les Championnats du monde", a-t-il poursuivi. "C’est un élément très important, qui est ressorti des analyses vidéo. Cela ne se remarquera sans doute pas encore à Oulan-Bator, mais devrait porter ses fruits à terme. J’aimerais figurer sur le podium, cela rendrait incontestablement la journée plus satisfaisante, mais ce n’est pas l’objectif absolu. J’espère surtout réussir à combattre de manière libérée et montrer un beau judo explosif."