Grand Chelem de judo : Abdul Malik Umayev battu dans le combat pour le bronze en -73 kilos à Tokyo

Abdul Malik Umayev a été battu dans le combat pour le bronze samedi, au Grand Chelem de judo de Tokyo, en catégorie des moins de 73 kilos. Umayev (IJF 47), 22 ans, s'est incliné face au Japonais Ken Oyoshi (IJF 42) dans son dernier combat, sur ippon.

Umayev avait remporté ses deux premiers combats, respectivement sur ippon face au Thaïlandais Mayasuki Terada et sur waza-ari contre le Français Joan-Benjamin Gaba (IJF 34). En quarts de finale, il a été battu, en prolongation, par le Japonais Soichi Hashimoto (IJF 5), vice-champion du monde, qui a réussi l'ippon décisif après plus de 3 minutes au golden score. En repêchage, le jeune Belge s'est joué, sur ippon, de l'Allemand Alexander Bernd Gabler (IJF 51), ce qui lui permettait de combattre pour le bronze. Il s'est alors incliné face à Oyoshi. Cette année, Umayev avait décroché le bronze lors des Grands Chelems d'Antalya et de Bakou. En -81 kilos, Sami Chouchi (IJF 8), exempté de premier tour, a été battu au deuxième tour par Askerbiy Gerbekov (IJF 50), qui défend les couleurs du Bahreïn depuis 2019.