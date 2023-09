Grand chamboulement à Namur: 4700 agents de l’administration wallonne vont changer de bureau

Mieux gérer le parc immobilier public de la Région wallonne, l’adapter aux exigences environnementales et tenir compte de l’évolution des besoins des agents : voilà les idées maîtresses qui entraînent un grand déménagement dans les principales villes de Wallonie et qui va modifier une partie du visage de Namur, L’administration y est logée sur 44 sites. A terme, il n’y en aura plus que 8.

Près de 4700 agents déménagent. Les Finances, le secrétariat général et les services de support quittent Jambes pour le Boulevard Mélot, l’économie va au boulevard Cauchy, l’Intérieur et l’Action sociale filent à la chaussée de Louvain, le Patrimoine est abrité aux Moulins de Beez. Enfin, l’Environnement et le Territoire occupent les bâtiments libérés place de la Wallonie et rue des Brigades d’Irlande. Une bonne partie sera donc logée près de la gare, en face ou le long du boulevard Mélot : "Au cap nord (le bâtiment amiral du service public de Wallonie à la sortie nord de la gare), nous avons déjà une grande partie de notre administration et au cap sud (les bâtiments récemment construits le long du boulevard Mélot), nous aurons tous les métiers de support ce qui permettra de mieux collaborer entre services", explique Sylvie Marique, Secrétaire générale du Service public de Wallonie