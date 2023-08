Adolescent adepte du jeu Gran Turismo et issu de la classe ouvrière, Jann Mardenborough a la possibilité de voir son plus grand rêve se concrétiser. Grâce à ses talents de joueur, il participe à une série de compétitions organisées par un grand constructeur automobile afin de devenir un véritable pilote de course. Il va découvrir que, dans la vie, rien n’est impossible quand on est déterminé à prendre tous les risques...