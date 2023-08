Gran Turismo : quelques chiffres derrière la licence automobile la plus célèbre

Depuis son lancement en 1997, la licence automobile de PlayStation s’est déjà vendue à plus de 90 millions d’exemplaires. Entendez par là “copies” puisque les licences digitales achetées sont également comptabilisées. A titre comparatif, les autres licences phares de PlayStation, God of War et The Last of Us, se sont vendues à respectivement plus de 50 et 35 millions d’exemplaires.