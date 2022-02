Sony organise son premier State of Play de l’année, et celui-ci sera consacré entièrement à Gran Turismo 7.

Le jeu, très attendu, sera détaillé pendant trentes minutes . De quoi en apprendre plus sur le gameplay, les differents modes de jeu et les nouvelles fonctionnalités.

Comme d’habitude, le State of Play sera retransmis en direct sur YouTube, ainsi que sur Twitch. Et c’est à suivre via le lien ci-dessous, dès ce mercredi 2 février à 23h, heure belge.