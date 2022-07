"Gran Torino", un film coup de poing de et avec Clint Eastwood

Walt Kowalski est un ancien de la guerre de Corée, un homme inflexible, amer et pétri de préjugés surannés. Après des années de travail à la chaîne, il vit replié sur lui-même, occupant ses journées à bricoler, traînasser et siroter des bières. Avant de mourir, sa femme exprima le vœu qu'il aille à confesse, mais Walt n'a rien à avouer, ni personne à qui parler. Hormis sa chienne Daisy, il ne fait confiance qu'à son M-1, toujours propre, toujours prêt à l'usage.

Ses anciens voisins ont déménagé ou sont morts depuis longtemps. Son quartier est aujourd'hui peuplé d'immigrants asiatiques qu'il méprise, et Walt ressasse ses haines, innombrables - à l'encontre de ses voisins. Walt tue le temps comme il peut, en attendant le grand départ, jusqu'au jour où un ado Hmong du quartier tente de lui voler sa précieuse Ford Gran Torino... Walt tient comme à la prunelle de ses yeux à cette voiture fétiche, aussi belle que le jour où il la vit sortir de la chaîne.

Lorsque le jeune et timide Thao tente de la lui voler sous la pression d'un gang, Walt fait face à la bande et devient, malgré lui, le héros du quartier.

Au casting : Avec Clint Eastwood (Walt Kowalski), Bee Vang (Tao), Ahney Her (Sue), Geraldine Hughes (Karen Kowalski), John Carroll Lynch (Martin), Cory Hardrict (Duke), Dreama Walker (Ashley Kowalski), Haley Brian (Mitch Kowalski), Doua Moua (Spider), Brian Howe (Steve Kowalski), Scott Eastwood (Trey) Réalisation : Clint Eastwood

"Gran Torino" un film à voir le lundi 25 juillet à 20h15 sur La Une.