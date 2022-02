Gran Camino - Magnus Cort Nielsen remporte la première étape en Galice

Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost) a remporté la première étape du Gran Camino (2.1) jeudi entre O Porrino et Vigo en Espagne. Le Danois s'empare du premier maillot de leader en Galice.

Nielsen, 29 ans, s'est montré le plus rapide au sprint devant l'Italien Giovanni Lonardi (Eolo-Kometa) et l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar). Au général, le Danois, auteur de sa 22e victoire en carrière, compte 4 secondes d'avance sur Lonardi et 6 secondes sur Valverde grâce aux bonifications.

Vendredi, la deuxième étape reliera Bertamiráns à Mirador do Ézaro sur une étape de 177,6 km avec une ascension finale de 1,6 km à 4,7% de moyenne. La première édition de ce Gran Camino se termine dimanche. C'est la seule course par étapes professionnelle de cette région d'Espagne, l'historique Tour de Galice étant devenu une course amateurs depuis 2002.