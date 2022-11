Grammy Awards : Ozzy réagit à ses nominations et le public s’insurge sur les artistes nommés dans les catégories rock et metal

Best New Artist

Anitta

Domi & JD Beck

Latto

Måneskin

Molly Tuttle

Muni Long

Omar Apollo

Samara Joy

Tobe Nwigwe

Wet Leg

Best Rock Performance

Beck – Old Man

The Black Keys – Wild Child

Brandi Carlile – Broken Horses

Bryan Adams – So Happy It Hurts

Idles – Crawl !

Ozzy Osbourne Featuring Jeff Beck – Patient Number 9

Turnstile – Holiday

Best Metal Performance

Ghost – Call Me Little Sunshine

Megadeth – We’ll Be Back

Muse – Kill or Be Killed

Ozzy Osbourne Featuring Tony Iommi – Degradation Rules

Turnstile – Blackout

Best Rock Song

Brandi Carlile – Broken Horses

Ozzy Osbourne Featuring Jeff Beck – Patient Number 9

Red Hot Chili Peppers – Black Summer

Turnstile – Blackout

The War on Drugs – Harmonia’s Dream

Best Rock Album

The Black Keys – Dropout Boogie

Elvis Costello & The Imposters – The Boy Named If

Idles – Crawler

Machine Gun Kelly – Mainstream Sellout

Ozzy Osbourne – Patient Number 9

Spoon – Lucifer on the Sofa

Best Alternative Music Performance

Arctic Monkeys – There’d Better Be a Mirrorball

Big Thief – Certainty

Florence and the Machine – King

Wet Leg – Chaise Lounge

Yeah Yeah Yeahs Featuring Perfume Genius – Spitting Off the Edge of the World

Best Alternative Music Album

Arcade Fire – WE

Big Thief – Dragon New Warm Mountain I Believe in You

Björk – Fossora

Wet Leg – Wet Leg

Yeah Yeah Yeahs – Cool It Down