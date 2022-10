Grammy Awards : les musiques de jeux vidéo seront bientôt récompensées

Il s’agit d’une première, pour cette cérémonie qui a vu le jour en 1958. À cette occasion, pas moins de 70 œuvres ont été proposées. On retrouvera notamment Yuka Kitamura, Yoshimi Kudo, Shoi Miyazawa, Tsukasa Saitoh et Tai Tomisawa pour Elden Ring; Joris De Man, Niels van der Leest, Oleksa Lozowchuk et The Flight pour Horizon Forbidden West; ainsi que Stephen Barton et Gordy Haab pour MultiVersus.

La liste des nommés sera connue le 15 novembre prochain. La cérémonie quant à elle aura lieu le 5 février 2023. Et tout comme les Golden Globes donnent quelques indices sur la cérémonie des Oscars qui suit quelques semaines plus tard, on peut jeter un oeil aux BAFTA, qui récompensent déjà les musiques de jeux vidéo pour savoir ce qui nous attend peut-être. Cette année, c’est Bobby Krlic, Joe Thwaites et Harry Krueger qui se sont imposés, pour leur travail sur Returnal. Face à eux, on retrouvait les bandes originales de Deathloop, Far Cry 6, Halo Infinite, Psychonauts 2 et Ratchet & Clank: Rift Apart.