Grammy Awards : les meilleurs prestas en extraits

Le rappeur de 22 ans n’a peut-être pas remporté de trophée, mais celui-ci a subjugué le public avec sa performance. Sans oublier son amour pour la provocation, Lil Nas X a affiché sur grand écran les messages haineux qu’il avait reçus avant de commencer son concert. Il a ensuite enchaîné ses trois titres phares : Dead Right Now, Montero (Call Me By Your Name) et Industry Baby. Le rappeur Jack Harlow l’a également rejoint sur scène.