Grammy Awards : les hommes cassent les codes sur le tapis rouge

Les hommes ont totalement éclipsé la gent féminine sur le tapis rouge de la 65e cérémonie des Grammy Awards.

Salopettes, combinaisons, capes surdimensionnées, costumes fleuris et colorés se sont substitués au smoking formel, bien loin des codes traditionnels de la mode masculine. Des choix qui témoignent de la volonté de ces messieurs de bousculer certains standards, et d’ouvrir la voie à une masculinité plurielle.

C’est une nouvelle fois Harry Styles qui semble mener la danse. Non content d’avoir tout raflé – ou presque – lors de cette 65e cérémonie, le chanteur britannique s’est également illustré sur le tapis rouge. On le sait, l’interprète de "As It Was" est connu pour être l’un des chefs de file d’une mode moins stéréotypée, sinon d’avoir contribué à la démocratiser.

On a pu le voir foulant le tapis rouge dans une salopette au décolleté vertigineux, dévoilant torse et tatouages, entièrement recouverte de paillettes et de losanges, type Arlequin. Le tout signé Egonlab.