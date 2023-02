Grammy Awards 2023, la chanteuse Samara Joy élue la meilleure nouvelle artiste

Samara Joy remporte également l'Award du meilleur album de jazz vocal avec son dernier album "Linger Awhile". Le meilleur album jazz instrumental revient à Terry Lyne Carrington pour l'album "New Standards Vol. 1", le meilleur album jazz latino revient à Arturo O'Farrill pour l'album "Fandango At The Wall In New York". Le Generation Gap Jazz Orchestra remporte l'Award du meilleur grand ensemble de jazz.