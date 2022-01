Grains de milium : comment se débarrasser de ces petits boutons blancs ?

À l'intérieur du grain de milium, on retrouve une accumulation de kératine. Il n'y a pas d'issue pour cette kératine donc inutile de percer et de chipoter. Vous risquez d'infecter ce petit bouton blanc et d'empirer la situation. Surtout que dans la plupart des cas, ils finissent par disparaître spontanément.

Si toutefois, vous souhaitez les faire enlever car ils vous dérangent, il faut alors prendre un RDV chez un dermatologue ou un ophtalmologue qui va avoir recours à une aiguille stérile pour inciser et sortir cette kératine. Ce type d'intervention est indolore et ne laisse aucune cicatrice.

Prévention

Si vous en avez régulièrement, mieux vaut mettre en place quelques précautions comme par exemple, bien nettoyer sa peau matin et soir, éviter des traitements trop agressifs pour votre peau, appliquer une crème qui ne soit pas trop grasse et éviter les grosses quantités ou encore réduire les aliments trop gras.

