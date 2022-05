Graines pas encore germées, épis de blé pas remplis : la sécheresse inquiète certains agriculteurs

Vous l'aurez remarqué : il fait beau, chaud et il n'y a pas une goutte de pluie. Mais cette météo aux allures estivales ne fait les affaires des agriculteurs. Ils ont besoin d'eau pour leurs cultures ça fait 8 semaines qu'il n'y a pas eu réelles précipitations. On ne parle évidemment pas de quelques gouttes de pluie, mais de réelles précipitations qui permettent d'irriguer les sols en profondeur. Et qui dit pas de précipitations, sols secs en surface et en profondeur.