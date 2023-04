Graham Potter, l’homme censé panser les plaies de Chelsea… qui n’avait aucun diplôme de secouriste

La question qui se pose dès lors est évidemment la suivante : où va Chelsea ? Eh bien, malgré les 600 millions déboursés lors du mercato, c’est difficile à dire. L’empalement fanatique de stars ne suffisant pas à créer un collectif, la mayonnaise ne prend toujours pas.

On se cherche, on se marche sur les pieds, on hésite, on doute, et forcément, ça a un impact sur les résultats. Pour l’heure, Chelsea n’est que 11e de Premier League, à 34 points du leader Arsenal. Pis encore, les Blues n’ont que la 13e (!) attaque du royaume avec 29 points inscrits en 28 matches. Le meilleur buteur du club en Premier League ? Kai Havertz et ses 7 roses.

C’est là qu’on se dit qu’un Romelu Lukaku aurait fait du bien. Mais on ne refera pas l’histoire. C’est l’heure de la remise en question à Chelsea. Surtout que le limogeage de Potter ne se fera pas comme ça.

À l’époque, cela avait déjà coûté bonbon puisque Chelsea avait déboursé 15 millions d’euros pour compenser le limogeage de Tuchel… avant de payer 23,5 millions d’euros à Brighton pour débaucher son coach en cours de saison. Aujourd’hui, on évoque une somme de 13,5 millions d’euros pour compenser le limogeage de Potter.

En tout, Chelsea aura donc dilapidé 52 millions d’euros en quelques mois. Pour se retrouver sans coach et avec un noyau qui baigne en plein doute et qui galère à garder la tête hors de l’eau.

Heureusement, la Ligue des Champions, berceau des derniers exploits des Blues, est encore là pour sauver la saison. Mais il va falloir se farcir le Real Madrid. L’obstacle est périlleux mais diablement alléchant en même temps. Et Chelsea est plus que jamais une terre de paradoxes. Encore davantage, depuis que Todd Boehly a décidé d’entamer une partie de monopoly géante.