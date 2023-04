Graham Potter fan de Romelu Lukaku : "Je l’aime et je l’admire beaucoup"

En conférence de presse, Graham Potter, coach de Chelsea, a évoqué la situation de Roemlu Lukaku, prêté à l’Inter mais sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2026.

Alors que Chelsea manque d’un vrai buteur, Romelu Lukaku pourrait bien être la solution au blues des Londoniens. Graham Potter, l’entraîneur de Chelsea a évoqué la possibilité de voir l’attaquant belge revenir à Stamford Bridge l’été prochain. "Pour le moment, ce n’est pas notre joueur mais c’est notre joueur. Il est prêté dans un autre club et je pense qu’il est important qu’il termine cela et termine bien la saison. Ensuite, nous avons une décision à prendre cet été. C’est quelqu’un que j’admire beaucoup, que j’aime beaucoup mais encore une fois c’est quelque chose dont on doit parler cet été", a-t-il expliqué.

Si le principal intéressé serait plutôt favorable à une prolongation de son aventure à l’Inter, c’est loin d’être acquis. Giuseppe Marotta, l’administrateur délégué du club lombard a d’ailleurs expliqué que Lukaku allait d’abord retourner en juillet à Chelsea. "Après, nous verrons", a-t-il déclaré.

Loin d’être indiscutable aux yeux de Thomas Tuchel, Big Rom avait su trouver une porte de sortie en retournant en Italie avant que Potter ne devienne le coach des Blues.

Acheté plus de 100M€ il y a bientôt deux ans, Lukaku a vu sa valeur marchande dégringoler depuis, la faute à des prestations en dents de scie. Les négociations seront donc très compliquées entre toutes les parties impliquées au vu des sommes en jeu. Le feuilleton Lukaku pourrait bien durer un bon moment.