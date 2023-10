Graham Nash cède ses droits pour son travail avec les Hollies, CSNY et sa carrière solo

Graham Nash a vendu une "série d'actifs" à l'Iconic Artists Group d'Irving Azoff, remontant jusqu'à son travail au sein des Hollies, en passant par ses années au sein de CSN/CSNY et sa longue carrière solo.

"Je suis ravi d'accueillir Graham Nash au sein de la famille Iconic, qui représente désormais les œuvres de Crosby, Stills et Nash", a déclaré Irving Azoff dans un communiqué. "Graham est non seulement un talent incroyable et un véritable gentleman, mais aussi un ami de longue date. À l'époque où je me suis mis à mon compte et où j'ai créé ma première société de management, Graham est venu à mon bureau et a trouvé le nom de 'Front Line Management'".

Graham Nash ajoute : "Je suis impatient de travailler avec l'équipe d'Iconic sur divers projets pour faire avancer l'héritage de la musique de CSN et le mien".

Nash rejoint une longue liste d'artistes (ou leurs héritiers) qui ont vendu leurs actifs à Iconic Artists Group, notamment les Beach Boys, Cher, Joe Cocker, Nat King Cole, Dean Martin et Linda Ronstadt. Azoff a également conclu des accords avec David Crosby et Stephen Stills, ce qui signifie que le catalogue de CSN est de nouveau sous le même toit. Young, quant à lui, a vendu 50 % de son catalogue au Hipgnosis Songs Fund de Merck Mercuriadis en 2021. (Un accord a été conclu pour que la musique de Young ne soit pas utilisée dans des publicités).

Le groupe Crosby, Stills, and Nash s'est séparé en 2015 après une carrière de près de cinq décennies. Crosby a consacré tout son temps et son énergie à sa carrière solo dans les années qui ont suivi et était sur le point d'entamer une brève tournée lorsqu'il est décédé subitement en janvier.

Stephen Stills, quant à lui, s'est largement retiré, même s'il donne de temps en temps des concerts de bienfaisance. "L'idée de partir en tournée me consterne", a-t-il déclaré à Rolling Stone en février. "Je ne peux plus imaginer être dans un bus pendant 14 heures. On ne peut plus prendre de drogues. Ce n'est plus amusant".